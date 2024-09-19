Temizlikten tasarruf olmaz

Haber Merkezi

Eğitim Sen okullarda ortaya çıkan temizlik sorunu ile ilgili, “Tasarruf tedbirlerinizi vergi kaçıran sermaye üzerinde uygulayın, kâr rekorları kıran bankalara uygulayın, eğitimden, okulların temizliğinden, işçinin alınteri üzerinden tasarruf olmaz!" açıklaması yaptı.

Eğitim Sen İstanbul 7 No'lu Şube, “Okullarda temizlik ve hijyen yok. Temizlikten tasarruf olmaz!” diyerek Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Burada basın açıklamasını KESK İstanbul Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen 7 Nolu Şube Başkanı Eren Ertin okudu.

Ertin, “Bakanlığı döneminde tek bir okula bile tek bir temizlik işçisi ataması yapmayan bakan, işkur ile yeni bir protokol üzerinden sorunu büyütüyor. Bakanlık, bu yıl İŞKUR bünyesinde İşgücü Uyum Programı (İUE) oluşturmuş ve bu program aracılığı ile okullara hizmetli alımı koşullarını zorlaştırdığı gibi gönderilen hizmetlinin de haftada 5 gün olana çalışma süresini 3 güne indirmiştir. Bu uygulama okulların kısa zamanda salgın hastalık merkezlerine dönüşmesine davetiyedir. Bu uygulama dolaylı olarak öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesidir. Bu uygulama öğrencileri eğitimin dışına itme, özel okullara yönlendirmedir. Bu uygulama öğretmenleri ve öğrencileri sağlıksız koşullarda eğitim faaliyeti yürütmeye zorlamadır ve bu uygulama kölelik koşullarında temizlik personeli çalıştırmadır. Okullara derhal yeterli temizlik işçisi ataması yapılsın, okulların temizliği sağlansın. Tüm temizlik işçileri kadrolu güvenceli insanca koşullarda istihdam edilsin" ifadelerini kullandı.