Temmuz 2025 kira artış oranı ne kadar oldu? Kiraya en fazla ne kadar zam yapılabilir?

Kira artışları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması baz alınarak yapılıyor. Bu değişiklikle birlikte ev sahipleri ve kiracılar için yeni bir dönem başlamış oldu.

TEMMUZ 2025 KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLDU?

TÜİK’in 3 Temmuz 2025’te açıkladığı verilere göre:

12 aylık TÜFE ortalaması: yüzde 43,23

Bu oran, temmuz ayında konut ve işyeri kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar için geçerli zam oranı oldu. Artık ev sahipleri, kiraya bu oranı esas alarak zam yapabilecek.

EV SAHİBİ TEMMUZ 2025'TE KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

Ev sahipleri artık yalnızca 12 aylık ortalama TÜFE oranı olan yüzde 43,23'e kadar kira artışı yapabilir. Önceki yıllarda uygulanan yüzde 25’lik sınır kalktığı için zam oranı neredeyse iki katına çıkmış oldu.

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ (TEMMUZ 2025)

Örnek olarak, bir kiracının mevcut aylık kirası 10 bin TL ise:

ise: Artış oranı : yüzde 43,23

: yüzde 43,23 Zam miktarı : 10.000 TL x 0,467 = 4.323 TL

: 10.000 TL x 0,467 = Yeni kira bedeli: 10.000 TL + 4.670 TL = 14.323 TL

Kiracılar ve ev sahipleri, sözleşme yenileme tarihinde bu hesaplama yöntemini kullanarak yeni kira bedelini belirleyebilir.

KİRACILARIN HAKLARI NELER? EV SAHİBİ KEYFİ ARTIŞ YAPABİLİR Mİ?

Her ne kadar zam oranı serbest bırakılmış gibi görünse de, ev sahipleri yine tek taraflı ve keyfi artış yapamaz. Artışın 12 aylık TÜFE ortalamasını geçmemesi gerekiyor. Kiracının yazılı onayı olmadan bu oran üstüne çıkılamaz.

Ayrıca:

Zam oranı sözleşmede belirtilmişse, bu oran geçerlidir ama yüzde 43,23'ü geçemez.

Mahkemeye başvurarak kira tespit davası açmak da ev sahibi için bir diğer yol olabilir. Ancak bu süreç uzun ve mahkemeye dayalıdır.

TEMMUZ 2025 KİRA ARTIŞI - KİRAYA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Sözleşme yenileme döneminde yüzde 43,23 oranında zam yapılabilir.

ESKİ YÜZDE 25 SINIRI KALKTI MI?

Evet. Yüzde 25’lik yasal zam sınırı sona erdi.

BU ORAN TÜM KİRACILAR İÇİN Mİ GEÇERLİ?

Evet. Hem konut hem de işyeri kiraları için 12 aylık TÜFE ortalaması geçerlidir.

KİRACI ZAM ORANINI KABUL ETMEZSE NE OLUR?

Eğer sözleşme yenileme zamanı geldiyse ve kiracı, kanuni zam oranını ödemezse, ev sahibi hukuki yollarla hak talep edebilir.

SONUÇ: YENİ KİRA DÖNEMİNDE TARAFLARIN BİLİNÇLİ OLMASI ŞART

TÜFE ortalaması hâlâ bağlayıcı ve sınırdır. Hem kiracıların hem de ev sahiplerinin bu yasal çerçeveyi dikkate alarak hareket etmesi önemlidir.