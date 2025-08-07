Temmuz 2025 tarihe geçti: Küresel ölçekte en sıcak 3. temmuz

Avrupa Birliği’nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 2025 Temmuz ayının, küresel olarak en sıcak üçüncü temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), Temmuz 2025’in küresel olarak en sıcak üçüncü temmuz ayı olduğunu ve ortalama yüzey hava sıcaklığının 16,6 derece olarak kayıtlara geçtiğini, bunun 1991-2020 Temmuz ortalamasının 0,45 derece üzerinde olduğunu kaydetti.

C3S, Temmuz 2025’in sanayi öncesi seviyeyi tanımlamak için kullanılan tahmini 1850-1900 ortalamasının 1,25 derece üzerinde olduğunu kaydetti. Bu durumun, küresel sıcaklığın sanayi öncesi seviyenin 1,5 dereceden az üzerinde olduğunu bildirdi. Temmuz 2025'te Avrupa karasal alanlarındaki ortalama sıcaklık ise 21,12 derece oldu. Bu da, 1991-2020 Temmuz ortalamasının 1,30 derece üzerinde oldu ve bu, Avrupa için kayıtlardaki dördüncü en sıcak temmuz ayı olarak kaydedildi.

BİRÇOK BÖLGEDE ORMAN YANGINLARI YAŞANDI

C3S tarafından yayımlanan rapora göre, temmuz ayında Arktik deniz buzu kapladığı alan, ortalamanın yüzde 10 altında kalarak 47 yıllık uydu kayıtlarında ikinci en düşük seviyeye ulaştı ve 2012 ve 2021 ile neredeyse aynı seviyede kaldı.

Temmuz 2025'te yağış miktarı ise Orta Avrupa'nın büyük bölümünde, Kuzey Fransa'da, Birleşik Krallık'ın doğusunda ve Güney İrlanda'da, Güney İskandinavya'da, Kuzeydoğu Avrupa bölgelerinde, Kuzey İtalya'da ve Kuzey Adriyatik kıyılarında, Kuzey İzlanda'da, Doğu İspanya'da ve Batı Rusya'da ortalamanın üzerinde seyretti.

Öte yandan, kıtanın geri kalanında, özellikle Fennoskandinavya'nın büyük bölümünde, Yunanistan'da, Balkanlar'da, Karadeniz kıyılarında ve Güney Fransa'da ortalamanın üzerinde kuraklık yaşandı. Birçok bölgede orman yangınları yaşandı.