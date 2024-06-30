Temmuz ayı cep yakacak: Akaryakıt, içki ve sigaraya büyük zam yolda

Asgari ücrete ara zammı kapıyı kapatan AKP iktidarı, temmuz ayında bir çok kaleme zam yapacak. Elektriğe yapılan yüzde 38 zammın ardından akaryakıt, sigara ve içkiye dev zam geliyor.

Asgari ücretlinin zamsız bırakılacağı temmuzda elektriğin yanı sıra akaryakıt, sigara ve içkilerin vergisine yüzde 20 zam gelecek.

AKP iktidarı 'baz etkisiyle enflasyon düşecek' açıklamasını yaparken elektriğe yapılan yüzde 38 zammın ardından akaryakıt, sigara ve içkiye dev zam geliyor.

TÜİK’in çarşamba günü yapacağı enflasyon açıklaması sonrası akaryakıt, içki ve sigara ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) maktu tutarlarına yaklaşık yüzde 20 oranında otomatik zam yapılacak.

Sözcü’nün haberine göre; temmuzda sigorta şirketleri de yüzde 3.5 zam yapacak.

Halen litre başına benzinden 9.45 TL, motorinden 8.86 TL ÖTV alınıyor. ÜFE’nin yüzde 20 artması halinde ÖTV tutarları benzinde 11.34 liraya, motorinde 10.63 liraya çıkacak. ÖTV üzerinden bir de Katma Değer Vergisi (KDV) alındığı için vergi yükü benzinde 2.27 liraya, motorininde 2.13 liraya çıkacak. Böylece benzinin litresi 42.40 TL’den 44.67 TL’ye, motorin 42.51 TL’den 44.64 TL’ye çıkacak.

TÜM İÇKİLERE ZAM

Rakı, viski, cin gibi yüksek içkilerin 1.062 TL olan maktu ÖTV tutarı temmuzda yüzde 20 oranında zamlanarak 1. 275 liraya yükseltilecek. Vergideki bu artışın ardından 1 litrelik rakının fiyatı en az 115 lira artarak 1.075 liradan 1.190 liraya çıkacak. Tüm maliyetlerinin toplamı 417.7 TL olan 1 litre rakının üzerindeki vergi yükü yeni zamlarla 657 liradan 772 liraya çıkacak. Ayrıca şarap ve bira dahil tüm içkilerin ÖTV’si yüzde 20 civarında zamlanacak.

SİGARA FİYATLARINDA ARTIŞ

Yüzde 20’lik zam sigaranın üzerindeki hem maktu hem de asgari maktu ÖTV tutarlarına yansıtılacak. Böylece halen 50 lira olan vergi eşiği 60 liraya çıkacağı için vergi artışı en çok ucuz sigaraları vuracak. Halen 56 liraya satılan en ucuz sigaranın 66 liraya çıkması bekleniyor. 70 lira civarındaki sigaralarda da bir miktar artış olacak.