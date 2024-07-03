Temmuz ayı kira artış tavanı belli oldu

TÜİK, haziran ayının enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, iş yerleri ve konut kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 65,07 oldu. Yüzde 25'lik resmi sınır, bu ay başında sona ermişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.

Kirada Haziran 2022'de başlayan yüzde 25'lik zam sınırının temmuz ayında son bulmasının ardından, kirada tavan zam oranının ne olacağı merak ediliyordu.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla temmuz ayında iş yerleri ve konut kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu.

Buna göre, temmuz ayında sözleşmesi yenilenecek olan kiracılara ev sahipleri azami yüzde 65,07 oranında zam yapabilecek.

Artan kira fiyatları, uzun süredir halkın yaşadığı geçim sıkıntısının önemli bir nedeni. Yüzde 25'lik zam sınırı da uygulamadaki problemler nedeniyle yeterli sonucu vermemişti.

VERİLER BEKLENTİLERİN ALTINDA

TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre, enflasyon haziran ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,6, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,7, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 71,6 olarak ölçüldü.

Enflasyon, mayıs ayında yüzde 3,37 olarak ölçülürken 12 aylık enflasyon yüzde 75,4 olarak açıklanmıştı.