Temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi: TÜİK 2024 Temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi

TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Temmuz ayı tüketici güven endeksi raporu yayınlandı. TÜİK 2024 Temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi raporunun yayınlanmasıyla birlikte ekonomi ile ilgilenen yurttaşlar yatırımlarını yönlendirdi. Peki Temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi yüzde kaç oldu? İşte TÜİK 2024 Temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi sonuçları!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) birlikteliğiyle ile gerçekleştirilen tüketici eğilim anketi sonuçların göre hesaplanan Temmuz ayı tüketici güven endeksi sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz ay 78,3 olarak hesaplanan Tüketici Güven Endeksi Temmuz ayında artış gösterdi. Peki Temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi yüzde kaç oldu? İşte TÜİK 2024 Temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi sonuçları!

TEMMUZ AYI TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Tüketici Güven Endeksi Temmuz ayında yüzde 3,1 oranında azalarak 75,9 değerini aldı. Geçtiğimiz ay endeks 78,3 olarak kaydedilmişti.

0-200 puan aralığında ölçülen endekste, 100'ün altı kötümser durumu ifade ediyor.

TÜİK 2024 TEMMUZ AYI TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

TÜİK 2024 Temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi'ni yüzde 75,9 olarak hesapladı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise 63,8'den 60,4'e gerilerken gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise 70,8'e düştü.

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,41 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,77'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20,33'ten yüzde 19,32'ye indi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,52 iken, bu anket döneminde yüzde 42,95 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,79 iken, bu anket döneminde yüzde 30,02 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,33 ve yüzde 19,32 olarak gerçekleşmiştir.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,57 olasılıkla yüzde 25,00 – 28,99 aralığında, yüzde 41,38 olasılıkla yüzde 29,00-32,99 aralığında, yüzde 10,82 olasılıkla ise yüzde 33,00 - 36,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 31,67’sinin beklentilerinin yüzde 25,00-28,99 aralığında, yüzde 35,00’ının beklentilerinin yüzde 29,00-32,99 aralığında, yüzde 18,33’ünün beklentilerinin yüzde 33,00-36,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,59 olasılıkla yüzde 14,00-17,99 aralığında, yüzde 50,61 olasılıkla yüzde 18,00-21,99 aralığında, yüzde 16,49 olasılıkla ise yüzde 22,00-25,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 22,64‘ünün beklentilerinin yüzde 14,00-17,99 aralığında, yüzde 47,17'sinin beklentilerinin yüzde 18,00-21,99 aralığında, yüzde 20,75‘inin beklentilerinin yüzde 22,00-25,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.