Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün 'araç yakıt ve yağları' oldu

Tüketici fiyatları bazında temmuzda fiyatı en fazla artan ürün yüzde 29,04 ile "kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen ürünleri açıkladı.

Verilere göre, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarındaki fiyat artışını yüzde 20,11 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 18,71 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 17,68 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 17,67 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 16,67 ile benzinli otomobil, yüzde 16,02 ile temel hastane hizmetleri, yüzde 15,93 ile ilaçlar, yüzde 15,65 ile taze meyveler ve yüzde 14,4 ile ekmek yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 2,18 ile kakao (kakaolu ürünler hariç) ve yüzde 1,27 ile tereyağında gerçekleşti. Fiyatı en az artan ürünler ise yüzde 0,06 ile şans oyunları, yüzde 0,62 ile yenilebilir buz, dondurma, şerbet, yüzde 0,68 ile konut sigortası, yüzde 1 ile sağlık sigortası, yüzde 1,22 ile çocuk giyimi, yüzde 1,4 ile şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri, yüzde 1,43 ile kuru sebze, yüzde 1,96 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim oldu.