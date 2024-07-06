Temmuz ayında zam sağanağı

Memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından zam sağanağı başladı. ÖTV kaynaklı akaryakıt, sigara ve içki zamlarının ardından kuru çaya da yüzde 24 zam geldi.

BirGün / ANKARA

Milyonlarca çalışan ve emekli zamlı ücretini alamadan hane halkı bütçesine yeni kalemler eklendi. Elektrik zammından sonra benzin, içecekler, sigara ve çaya da zam geldi.

Konu çalışanın asgari ücretlinin maaşı olduğunda “enflasyonla mücadeleyi” öne sürenler mesele kendilerini ilgilendiren zam olunca çok rahatlar. Bu zamların enflasyonu nasıl etkileyeceğini düşünmüyorlar bile.

Art arda gelen zamlar sağanağa dönüştü. Milyonlarca emekçinin aldığı ücretlerin belirleneceği haziran enflasyonun açıklanmasının ardından zam yağmaya başladı.

Mayıs ayında yaş çay alım fiyatını kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelini ise 2 TL olarak açıklamasından sonra Çaykur, kuru çay fiyatlarına zam yaptı. Çaya ortalama yüzde 24 oranında zam yapılırken elekaltı, gurme, hediyelik gibi sınıflara ayrılan özel çaylardaki zam oranları ise ortalamanın üzerine çıkarak yüzde 39-68 arasında değişti.

Bloomberg’de yer alan habere göre Eylül 2023'te yayınlanan eski listede 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen toptan satış fiyatı 152,81 TL iken bugün şirketlere gönderilen yeni listede aynı çayın tavsiye edilen toptan satış fiyatı 189,54 TL olarak belirlendi.

Böylece Rize Turist çayı yüzde 24 zamlandı.

SİGARA 80 LİRAYI BULDU

Erdoğan iktidarı bazı kalemleri haraç alınması gereken ürünler olarak değerlendiriyor ve öyle muamele ediyor. TÜİK’in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklamasından sonra bu verilere bağlı olarak ÖTV zammı da belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) alkol, sigara, benzin ve otogaz gibi kalemlerde yüzde 19,49 ÖTV zammı geldiğini duyurdu. Böylelikle sigaralara 1 pakette 6,49 lira zam geldi. En ucuz sigara 66 en pahalı sigara ise 80 TL oldu.

DEPOYU ‘FULLEMEK’ ZOR

ÖTV zammının ardından benzine 2,21 lira, motorine 2,07 lira zam geldi. Akaryakıt istasyonlarında benzinin fiyatı 45 lirayı gördü. Zamların ardından ortalama 50 litre akaryakıt alan bir aracın deposu 2 bin 250 TL’ye dolmaya başladı.

Akaryakıtta yaşanan zam başta ulaşım sektörü olmak üzere onlarca kalemi etkileyecek. Birçok ürünün maliyetini etkileyecek.

Seçim dönemi boyunca yapılmayan elektrik zammı da haziran enflasyonunu etkilemeyecek şekilde 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak şekilde yüzde 38 oranında yapıldı. Böylece haziran ayında 230 kwh’lik tüketime 345,39 TL fatura ödeyen bir tüketicinin faturası, temmuz ayında 476,64 TL’ye çıkacak. Tarımsal sulamada üreticiler için hayati önemde olan elektriğe gelen zammın gıda enflasyonuna yansıması bekleniyor.