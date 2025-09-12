Temmuzda cari işlemler fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz 2025 dönemine ilişkin Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ni yayımladı. Açıklamaya göre, cari işlemler hesabı temmuz ayında 1 milyar 766 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 6 milyar 29 milyon dolar fazla kaydetti. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise aynı dönemde 4 milyar 635 milyon dolar oldu.

YILLIK AÇIK 18.8 MİLYAR DOLAR

Yıllıklandırılmış verilere bakıldığında, cari açık 18,8 milyar dolar, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 62,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 1 milyar 224 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye doğrudan yatırımları 2 milyar 26 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 802 milyon dolar yükseldi. Gayrimenkul alımlarında, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 253 milyon dolar, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’de 358 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.

RESMİ REZERVLERDE ARTIŞ

Portföy yatırımları temmuz ayında 5 milyar 97 milyon dolar net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 859 milyon dolar, DİBS piyasasında ise 1 milyar 992 milyon dolar net alış yaptı. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarında bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 891 milyon dolar ve 2 milyar 399 milyon dolar net alış yaparken, diğer sektörler 34 milyon dolar net satış gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde temmuz ayında 18 milyar 597 milyon dolar net artış yaşandı.