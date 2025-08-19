Temmuzda en çok motosikletlerin trafiğe kaydı yapıldı

Temmuz ayında 257 bin 471 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,3'ünü motosiklet, yüzde 41,3'ünü otomobil, yüzde 10,9'unu kamyonet, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 1,3'ünü traktör, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 36,1 ARTTI

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 162,8, kamyonette yüzde 90,4, otomobilde yüzde 47,1, kamyonda yüzde 44,3, otobüste yüzde 31,9, motosiklette yüzde 23,6, minibüste yüzde 17,8 artarken traktörde yüzde 43,5 azaldı.

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 6,9 AZALIŞ

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 127,1, kamyonette yüzde 20,0 artarken traktörde yüzde 55,0, kamyonda yüzde 25,9, minibüste yüzde 22,4, otobüste yüzde 19,5, motosiklette yüzde 12,1 ve otomobilde yüzde 2,3 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI 32,6 MİLYON ADET

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 20,8'ini motosiklet, yüzde 14,8'ini kamyonet, yüzde 7,0'ını traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 66,9'unu otomobil, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 12,5'ini motosiklet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TEMMUZ AYINDA 106 BİN 407 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 10,7'si Renault, yüzde 8,5'i Fiat, yüzde 8,0'ı Volkswagen, yüzde 5,9'u Toyota, yüzde 5,9'u Hyundai, yüzde 5,9'u BYD, yüzde 5,8'i Citroen, yüzde 5,4'ü Peugeot, yüzde 3,9'u Skoda, yüzde 3,9'u Opel, yüzde 3,1'i Mercedes-Benz, yüzde 2,6'sı Kia, yüzde 2,4'ü Ford, yüzde 2,3'ü Chery, yüzde 2,3'ü Audi, yüzde 2,2'si Nissan, yüzde 2,2'si BMW, yüzde 2,0'ı Honda, yüzde 1,5'i Dacia, yüzde 1,3'ü Volvo ve yüzde 14,3'ü diğer markalardan oluştu.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE 1 MİLYON 347 BİN 212 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 12,4 azalarak 1 milyon 347 bin 212 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 76,7 artarak 29 bin 159 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 318 bin 53 adet artış gerçekleşti.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 45,6'SI BENZİNLİ

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 248 adet otomobilin yüzde 45,6'sı benzin, yüzde 27,0'ı hibrit, yüzde 17,2'si elektrikli, yüzde 9,2'si dizel ve yüzde 1,0'ı LPG yakıtlıdır. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 847 bin 382 adet otomobilin ise yüzde 33,2'si dizel, yüzde 30,9'u LPG, yüzde 30,6'sı benzin, yüzde 3,3'ü hibrit ve yüzde 1,7'si elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 248 adet otomobilin yüzde 29,4'ü 1300 ve altı, yüzde 23,9'u 1401-1500, yüzde 10,9'u 1501-1600, yüzde 10,0'ı 1301-1400, yüzde 8,1'i 1601-2000, yüzde 0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 246 BİN 656'SI GRİ RENKLİDİR

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 248 adet otomobilin yüzde 40,2'si gri, yüzde 24,4'ü beyaz, yüzde 13,8'i siyah, yüzde 11,6'sı mavi, yüzde 4,5'i yeşil, yüzde 3,9'u kırmızı, yüzde 0,6'sı kahverengi, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,4'ü turuncu ve yüzde 0,1'i diğer renklidir.