Temmuzda özel kapsamlı TÜFE 2,65 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,65 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, temmuzda aylık yüzde 2,65 arttı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,27; enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE ise yüzde 2,29 yükseldi.

ENERJİ VE HİZMET KALEMLERİNDE ÖNE ÇIKAN ARTIŞ

Endekste enerji kalemi yüzde 7,35, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 1,09, enerji ve gıda dışı mallar yüzde 1,68, hizmetler grubu ise yüzde 3,26 oranında artış gösterdi.