‘Temmuzda zam şart’ kampanyası sürüyor

Emek Servisi

DİSK/Enerji-Sen, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, DGD-SEN, İnşaat-İş, Mağaza Market-Sen, Dev Tekstil, TOMİS ve KATAŞ-SEN’in asgari ücrete temmuz ayında zam yapılması için başlattığı kampanya yurt genelinde sürüyor. Kent meydanlarında imza toplayan sendikalar, topladıkları imzaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na götürecek Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın temmuzda asgari ücrete zam yapılmayacağı yönündeki açıklamalarının ardından sendikalar bu kampanyayı başlatmıştı. Sendikalar yüksek enflasyon ortamında insanca yaşam için asgari ücrete zam yapılması gerektiğini ifade ediyor.

Sendikaların açıklamasında şunlar denilmişti. “Ücretlerimiz yetmiyor, temel ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Karın tokluğuna dahi yetmeyecek ücretler ile yaşamamız isteniyor. Boğazımızdaki lokmaya dahi göz dikiyorlar. Tüm değer ve zenginlikleri üreten işçileri 17 bin 2 liralık asgari ücrete mahkum ederek yoksulluğun dibini dayatıyorlar. Emeğimizin değeri kalmamış, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Yıllarca düşük ücretlerle karın tokluğuna çalıştıktan sonra emekli olan işçileri ise adeta nüfus fazlası olarak görüyorlar, açlık koşullarında yaşam mücadelesi vermek zorunda bırakıyorlar. Hayat pahalılığı, alım gücünün düşmesi, yüksek enflasyon ortadayken asgari ücretin ve emekli aylığının yeteceğini hiç kimse iddia edemez.”