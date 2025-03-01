Tempe için adalet

Yunanistan’ın dört bir yanında yüz binlerce kişi, 57 kişinin yaşamını yitirdiği Tempe tren kazasının hesabını sormak için kazanın yıldönümünde sokaklara indi.

Muhafazakar hükümetin kazadaki suçlarını örtbas etme girişimleri ve özelleştirme politikalarına karşı onlarca kentte kitlesel protestolar düzenlenirken sendikalar 24 saatlik greve gitti. Hava trafik kontrolörleri denizciler, tren sürücüleri, doktorlar, avukatlara, öğretmenlere, metal işçilerine katılarak kazada hayatını kaybedenleri anmak için genel grevde yer aldı.

Genel grev kapsamında uçuşlar ve tren seferleri iptal edilirken, feribot seferleri durduruldu ve toplu taşıma büyük ölçüde aksadı. Ülke genelinde ve yurt dışında toplam 300’den fazla şehirde protestolar düzenlendi.

KAZA DEĞİL CİNAYET

Başkent Atina’da sendikalar, gençlik örgütleri ve sendikaların çağrısıyla 400 binden fazla kişi, Parlamento önündeki Sintagma Meydanı’nda toplandı. “Sizin kârlarınız bizim canımız” sloganıyla düzenlenen gösteride hükümet karşıtı sloganlar atılarak kazada ölenler için adalet talep edildi. Kazada yakınlarını kaybeden ailelerin öncülük ettiği gösteriye, Atina’da birçok iş yeri kepenk indirerek destek verdi.

HESAP VERMELİLER

Atina’daki mitinge katılan müzisyenlerden 57 yaşındaki Christos Main, “Hükümet adaleti sağlamak için hiçbir şey yapmadı. Bu bir kaza değil, cinayetti” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu (GSEE) Başkanı Yannis Panagopulos, Atina’daki gösteride yaptığı konuşmada “Gerçeklerin tamamı açığa çıkmalı ve sorumlular, makamları ne kadar yüksek olursa olsun hesap vermelidir” dedi.

Tüm Yunanistan Mücadeleci İşçiler Cephesi (PAME) ise genel greve ilişkin açıklamasında “Yaşam şartları zorlaşır, pahalılık ve yoksulluk artar ve ücretler düşük tutulurken hükümet NATO’nun silahlanması ve emperyalist savaşların desteklenmesi için milyarlarca avro harcıyor” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın Tesalya bölgesine bağlı Tempe kasabasında 23 Şubat 2023 tarihinde bir yolcu treni ile yük treni çarpışmış ve kazada çoğu öğrenci 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Avustralya’daki protestolarda bir eylemci ‘‘Tempe’deki suçlar örtbas edilemez’’ pankartı açtı.

∗∗∗

HÜKÜMET SUÇLARINI ÖRTBAS EDİYOR

Kazaya ilişkin yapılan araştırma sonucu hazırlanan ve önceki gün açıklanan raporda, kazanın insan hatası, personel eksikliği, demir yolu altyapısının eskimesi ve yetersiz eğitim nedeniyle meydana geldiği belirtilmişti. Bilirkişi raporları ve meclis araştırma komisyonları ise demiryollarının özelleştirilmesinden sonra “maliyetin artacağı” gerekçesiyle gerekli altyapı yatırımlarından kaçınıldığı ve demiryolu taşımacılığını yapan İtalyan şirkete göz yumduğunu ortaya koymuştu. Öte yandan kaza esnasında büyük bir patlama olduğu ve ölümlere asıl olarak bu patlamanın neden olduğu raporlara yansımıştı.

Muhalefet partileri, hükümeti kanıtları örtbas etmekle suçlamış ve istifa etmeye çağırmıştı. Parlamentonun gelecek hafta faciada siyasi sorumluluk olup olmadığını araştırmak üzere bir komite kurulmasını ele alması bekleniyor.