Tempe kazasında adalet için genel grev yapılacak

Yunanistan’da sendikalar, Tempe tren kazasında ölenler için adalet talebiyle bugün genel greve gidiyor. Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Memur Sendikaları Konfederasyonunun (ADEDY), 28 Şubat 2023’te Tempe bölgesinde meydana gelen ve 57 kişinin öldüğü tren kazasında doğrudan ve dolaylı sorumluluğu olan herkesin hesap vermesi talebiyle 24 saatlik genel grev çağrısı yaptı.

Evrensel’in haberine göre çarpışan iki trenden birinde NATO malzemesi olarak bir kimyasal madde taşındığı ve ölümlerin çoğunun bu nedenle yaşandığı ileri sürülüyor. Bu nedenle Yunanistan hükümetinin NATO hizmetindeki savaş politikaları da halkın hedefinde. Öte yandan grev nedeniyle bugün Türkiye’den yapılacak Atina ve Selanik uçuşları iptal edildi.