Temsili’ tasarruf: 90 günde 7 milyon TL

AKP iktidarında icracı bakanlıklar da dahil çok sayıda bakanlık, “İktidarın propaganda aracı” olarak kullanıldı. Kabine, hemen her seçim döneminde AKP’ye oy istemek için sahaya döküldü, bakanlar kent ziyaretlerinde AKP il teşkilatlarına ziyaretlerde bulundu.

BirGün, faaliyet alanları itibarıyla kritik önemi bulunan dört bakanlığın 2026 yılının ilk çeyreğindeki temsil ve tanıtma harcamalarına mercek tuttu.

Türkiye'deki dört kritik bakanlığın 2026 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk çeyreğindeki temsil ve tanıtma harcamasının milyonlarca lirayı bulduğu görüldü.

KABARIK FATURA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılının ilk çeyreğindeki temsil ve tanıtma harcaması toplamı 7 milyon oldu.

Bakanlıkların, Ocak-Mart 2026 dönemindeki toplam 7 milyon TL’lik temsil ve tanıtma harcaması içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca imza atılan harcamanın ağırlığı dikkati çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üç ayda imza attığı 4 milyon 616 bin 880 TL’lik temsil ve tanıtma harcaması ile zirveye yerleşti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ardından ise Adalet Bakanlığı geldi. Adalet Bakanlığı’nın Ocak-Mart 2026 dönemi temsil ve tanıtma harcaması kayıtlara, 1 milyon 72 bin 979 TL olarak geçti.

Türkiye’deki dört kritik bakanlık içinde, 2026’nın ilk çeyreğindeki temsil ve tanıtma harcaması itibarıyla üçüncü sırada yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın harcaması ise mali tablolara, 677 bin 555 TL olarak yansıdı.

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılının ilk üç ayında gerçekleştirdiği temsil ve tanıtma harcamasının ise 634 bin 437 TL olduğu belirtildi.

2026 yılının ilk çeyreğinde 7 milyon TL’lik temsil ve tanıtma harcamasına imza atan dört bakanlığın 2025 yılındaki toplam temsil ve tanıtma harcaması da dikkati çekiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2025 yılı temsil ve tanıtma harcaması toplamı 40,6 milyon TL olarak hesaplanıyor.