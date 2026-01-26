TEMU'nun ardından Shein de Türkiye'de satışları durdurma kararı aldı!

Çin'in e-ticaret devlerinden Shein'den dikkat çeken bir karar geldi. Shein, Türkiye’deki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Halk TV'de yer alan habere göre, dünya genelinde uygun fiyatlı moda akımının öncülerinden olan Çin merkezli e-ticaret sitesi Shein, Türkiye’deki faaliyetlerine ara verdi.

Şirket tarafından tüketicilere gönderilen resmi bildirimde, satışların geçici bir süreliğine durdurulduğu belirtilirken, bu kararın arkasındaki temel nedenin yerel mevzuattaki son düzenlemeler olduğu vurgulandı.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ TÜKETİCİYİ ETKİLEDİ

Platformun internet sayfasında paylaşılan açıklamada, hizmetlerin askıya alınma süreci şu sözlerle ifade edildi:

“Yerel mevzuatlarda yapılan son değişiklikler nedeniyle, Türkiye’deki satışlarımıza geçici bir süreyle ara vermek zorunda kaldığımızı üzülerek bildirmek isteriz. Bu durumun sizlerde yaratabileceği hayal kırıklığını anlıyor. Ancak, sizlere en son moda ve yaşam tarzı trendlerini sunmaya devam edebilmek adına, karşılaşılabilecek engelleri aşmak için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isteriz. Yakın gelecekte Türkiye’deki hizmetlerimize yeniden başlamayı umuyoruz. Süregelen desteğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçiniz."

SATIŞLARIN BAŞLAYACAĞI TARİH BELİRSİZ

Shein yönetimi, Türkiye pazarına geri dönüş yapmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtse de, satışların yeniden ne zaman başlayacağına dair net bir takvim paylaşmadı.

Bu belirsizlik, özellikle uygun fiyatlı alışveriş seçenekleri azalan milyonlarca genç ve ücretli çalışan arasında büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

GÜMRÜKTE 30 EURO DUVARI

Şirketi bu karara iten en kritik gelişme, Ticaret Bakanlığı'nın gümrük politikalarındaki sert değişikliği oldu. Bakanlık, 6 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yurt dışından bireysel olarak yapılan alışverişlerde 30 Euro altındaki ürünler için uygulanan 'basitleştirilmiş gümrük prosedürü'nün kaldırılacağını duyurmuştu.

Bu düzenleme, yurt dışından gelen uygun fiyatlı ürünlerin gümrükleme maliyetlerini ve süreçlerini zorlaştırarak, Shein gibi platformların düşük fiyat politikasını sürdürmesini imkansız hale getirdi.