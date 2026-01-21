Temu'nun Türkiye ofisine baskın: Rekabet Kurumu'ndan açıklama geldi

Çinli e-ticaret şirketi Temu'nun Türkiye ofisine erken saatlerde operasyon düzenlendi.

Reuters’a konuşan Temu'nun sözcüsü baskında bilgisayarlara el konulduğunu söyledi ve "Türk makamlarıyla tam bir iş birliği içinde hareket edeceklerini" belirtti.

Rekabet Kurumu da Temu hakkında inceleme yürütüldüğünü, ancak incelemenin soruşturma açıldığı anlamına gelmediğini açıkladı.

Rekabet Kurumu, Reuters'ın sorularına şu yanıtı verdi:

"Halihazırda basına da yansıyan ve yürütülmekte olan incelemenin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi ve tarafların haklarının korunması amacıyla, mevcut aşamada söz konusu incelemeye ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılması mümkün değildir. Sürecin ilerleyen aşamalarında incelemeye ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Rekabet Kurumu bilgisayarlara el konulduğu açıklamasının ise doğru olmadığını belirtti.

