Temu Türkiye’ye yeni modelle döndü: Alışverişte alt limit belirlendi

Çin merkezli e-ticaret platformu Temu, Türkiye’deki faaliyetlerini sürdürebilmek için yeni bir modele geçti.

Platform, WhaleCo adıyla kurduğu şirket üzerinden ithalat süreçlerini kendi bünyesinde yürütmeye başladı.

Ekonomimde yer alan habere göre; yeni uygulamayla birlikte vergiler alışveriş sırasında tahsil edilirken, ürünler kullanıcıların ayrıca gümrük işlemi yapmasına gerek kalmadan doğrudan adreslere teslim ediliyor.

30 Euro altındaki ürünler için uygulanan basitleştirilmiş gümrük prosedürünün 6 Şubat 2026 itibarıyla kaldırılmasının ardından Türkiye’ye yurt dışı gönderimlerini durduran Temu, yeni sistemle birlikte yeniden sipariş almaya başladı. Türkiye’de yurt dışı alışverişte en çok tercih edilen platformlardan biri olan şirket, bu düzenlemeyle operasyonlarını farklı bir yapı üzerinden sürdürmeye başladı.

İTHALAT SÜRECİ ŞİRKET TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

Yeni modelde Temu, WhaleCo aracılığıyla Türkiye’de resmi ithalatçı konumunda faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda ürünler bireysel ithalat yerine ticari ithalat statüsünde ülkeye giriş yapıyor. Kullanıcılar sipariş sırasında ürün bedeliyle birlikte vergiyi de öderken, gümrük işlemleri şirket tarafından yürütülüyor. Ürünler şirket adına çekilerek doğrudan müşterilere teslim ediliyor ve kullanıcıların ayrıca gümrük beyanı ya da belge hazırlaması gerekmiyor.

SEPET TUTARINDA ALT SINIR

Uygulamayla birlikte sepet tutarına alt sınır getirildi. Toplam tutarı 580 TL’nin altında kalan siparişler işleme alınmıyor. Platformdaki ürün çeşitliliğinin ise ilk aşamada sınırlı olduğu, ilerleyen dönemde seçeneklerin artırılmasının planlandığı belirtiliyor.