Temu yeniden açıldı mı? Temu'da alışveriş nasıl yapılacak?

Türkiye’de yurtdışı alışveriş yapan kullanıcıların en çok merak ettiği sorulardan biri olan “TEMU yeniden açıldı mı?” sorusu yanıt buldu. Çin merkezli e-ticaret platformu Temu, Türkiye’deki faaliyetlerini sürdürebilmek için yeni bir sistem kurarak sipariş sürecini yeniden başlattı. Yeni modelde gümrük işlemleri kullanıcı yerine platform tarafından yürütülüyor ve alışveriş süreci farklı bir yapıya kavuşuyor.

TEMU TÜRKİYE’DE YENİDEN SİPARİŞ ALMAYA BAŞLADI

Çinli e-ticaret platformu Temu, Türkiye pazarındaki faaliyetlerini sürdürebilmek için WhaleCo adıyla yeni bir şirket modeli oluşturdu. Platform, bu yapı sayesinde resmi ithalatçı olarak işlem yapıyor ve kullanıcıların sipariş ettiği ürünlerin gümrük süreçlerini doğrudan üstleniyor.

Bu gelişmeyle birlikte Temu Türkiye sipariş sistemi yeniden aktif hale gelirken, yurtdışı alışveriş süreci de ticari ithalat modeli üzerinden yürütülmeye başlandı.

30 EURO DÜZENLEMESİ SONRASI YENİ MODEL

6 Şubat 2026 itibarıyla 30 Euro altındaki ürünler için basitleştirilmiş gümrük usulü kaldırıldı. Bu değişiklik sonrasında Temu Türkiye’ye gönderimleri geçici olarak durdurmuştu. Yeni kurulan WhaleCo sistemiyle birlikte platform yeniden sipariş almaya başladı.

TEMU’DA ALIŞVERİŞ NASIL YAPILACAK?

Yeni sistemde Temu, Türkiye’de resmi ithalatçı konumunda yer alıyor. Böylece kullanıcıların sipariş ettiği ürünler bireysel ithalat yerine ticari ithalat kapsamında ülkeye giriş yapıyor.

Sipariş sürecinin işleyişi ise şu şekilde gerçekleşiyor:

Ürünler Temu üzerinden sipariş ediliyor.

Vergiler alışveriş sırasında ödeniyor.

Gümrük işlemleri WhaleCo tarafından yürütülüyor.

Ürünler doğrudan teslimat adresine gönderiliyor.

Bu model sayesinde kullanıcıların ayrıca gümrük işlemi yapmasına veya ek belge hazırlamasına gerek kalmıyor.

TEMU SİPARİŞ ALT LİMİTİ KAÇ TL?

Yeni sistemle birlikte Temu sipariş alt limiti uygulaması da devreye alındı. Sepet tutarı 580 TL’nin altında olan siparişler işleme alınmuyor. Bu düzenleme, platformun Türkiye’deki yeni ithalat modelinin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

YENİ TEMU SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Konu Açıklama Şirket modeli WhaleCo resmi ithalatçı olarak işlem yapıyor İthalat türü Ticari ithalat Gümrük işlemleri Platform tarafından yürütülüyor Vergi ödeme Sipariş sırasında Alt limit 580 TL

TEMU yeniden açıldı mı?

Evet. Temu, WhaleCo şirket modeliyle Türkiye’de yeniden sipariş almaya başladı.

Temu’da alışveriş nasıl yapılacak?

Siparişler platform üzerinden veriliyor, vergiler ödeme sırasında tahsil ediliyor ve gümrük işlemleri WhaleCo tarafından yürütülüyor.

Temu sipariş alt limiti kaç TL?

Yeni sistemde sepet tutarı 580 TL’nin altında olan siparişler işleme alınmuyor.

Gümrük işlemlerini kullanıcı mı yapacak?

Hayır. Gümrük işlemleri platform tarafından yürütülüyor ve kullanıcıların ayrıca işlem yapmasına gerek kalmıyor.

Temu’nun Türkiye’de yeniden sipariş almaya başlamasıyla birlikte yurtdışı alışveriş süreci yeni bir modele geçti. WhaleCo sistemi sayesinde gümrük işlemleri platform tarafından yürütülürken, 580 TL sipariş alt limiti uygulaması da devreye girdi. Önümüzdeki dönemde ürün çeşitliliğinin artmasıyla birlikte Temu Türkiye alışveriş deneyiminin daha da genişlemesi bekleniyor.