Tenasüp (uygunluk) ne demek? Tenasüp TDK sözlük anlamı nedir? Edebiyatta tenasüp nasıl kullanılır?

Tenasüp, anlamca birbiriyle uyumlu ve ilişkili kelimelerin veya kavramların bir arada kullanılması sanatıdır. Bu sanat, metinde ahenk ve anlam bütünlüğü sağlamak amacıyla tercih edilir.

TENASÜP TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

"Anlamca birbirine uygun veya ilişkili kelimelerin bir arada kullanılması."

EDEBİYATTA TENASÜP KULLANIMI

Tenasüp, edebî eserlerde aynı tema veya konu etrafında ilişkili kelimeler kullanılarak anlam bütünlüğü oluşturmak için tercih edilir.Özellikle şiirlerde ahenk ve estetik bir anlatım yaratmak amacıyla doğa, insan, aşk veya benzeri temalarla ilgili sözcüklerin uyumlu bir şekilde dizilmesiyle kullanılır.Tenasüp, anlatılan düşünce ya da duyguya derinlik katarken okuyucunun zihninde güçlü bir tasvir oluşturur.

TENASÜP KULLANILAN ÖRNEK CÜMLELER VE AÇIKLAMALARI

"Gökyüzü mavi bir denizdi, yıldızlar ise gecenin sakin yolcuları."

Açıklama: Burada gökyüzü, deniz ve yıldız gibi birbiriyle ilişkili kavramlar kullanılarak doğa tasvirinde anlam bütünlüğü sağlanmıştır.

"Kış geldi, karlar düştü, dağlar bembeyaz örtüsüne büründü."

Açıklama: Kış, kar ve dağ gibi birbirini tamamlayan sözcükler bir arada kullanılarak tenasüp sanatıyla mevsimsel bir tasvir oluşturulmuştur.

"Bahçede güller açtı, bülbüller şakıyor, çiçeklerin kokusu rüzgâra karışıyordu."

Açıklama: Bahçe, güller, bülbüller ve çiçekler birbiriyle anlamca uyumlu kavramlardır ve baharın güzelliği tenasüp sanatıyla vurgulanmıştır.

"Deniz, dalgalarla coşarken martılar gökyüzünde süzülüyordu."

Açıklama: Deniz, dalgalar ve martılar arasında kurulan anlam bağlantısı, sahil manzarasının etkileyici bir şekilde tasvir edilmesini sağlamıştır.

"Aşk, sevgiyle büyür; fedakârlık, sadakat ve sabırla olgunlaşır."

Açıklama: Aşk, sevgi, fedakârlık, sadakat ve sabır gibi duygular arasında anlam ilişkisi kurulmuş ve aşkın derinliği anlatılmıştır.