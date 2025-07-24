Tencerede borç kaynıyor: Kart harcamaları rekor seviyede

Geçim sıkıntısı her geçen gün daha fazla yurttaşı borçla yaşamaya zorluyor. Temel ihtiyaçlarını dahi kredi kartıyla karşılamak zorunda kalan milyonlar, borcunu borçla kapatmaya çalışıyor. Artan faiz yükü ve düşmeyen raf fiyatları nedeniyle kredi kartı borçları rekor seviyelere ulaştı. Ekonomik tablo, dar gelirliyi borç sarmalına sürüklerken, icralık dosya sayısı da hızla artıyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurttaşların temel ihtiyaçlarını kredi kartıyla karşıladığını belirterek, "Ülkemizdeki ekonomik sorunlar, yurttaşları kredi kartına mecbur kılıyor. Tencerede yemek borçla pişiyor, sofralar borçla kuruluyor. 2025 yılı mayıs ayında 192 bin kişi ilk defa kredi kartı ile 118 bin kişi ilk kez tüketici kredisi ile buluşmuş. 2024 yılı sonunda toplam 1 trilyon 848 milyar 502 milyon kredi kartı borcu varken, temmuz 2025’te borç 2 trilyon 357 milyar liraya yükselmiş" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, geçim sıkıntısı nedeniyle kredi kartı ve tüketici kredisine yönelen kişi sayısının arttığına dikkat çekti.

Gürer, şunları söyledi:

"Ülkemizdeki ekonomik sorunlar, yurttaşları kredi kartına mecbur kılıyor. Tencerede yemek borçla pişiyor, sofralar borçla kuruluyor. Düşük emekli maaşı, düşük ücret ve işsizlik geçimi zorlaştırıyor. Kredi kartı kullanımında artış ise 1 yıl öncesine göre giderek daha da fazlalaşıyor. Sadece 6 ayda çeşitli gıda harcamaları yüzde 32,7, market harcamaları 32,6 yemek harcamaları yüzde 44,5 oranında artarken; toplam kredi kartı harcamaları yüzde 25,5 artış göstermiş. 1,5 yılda gıdada kredi kartı harcamaları yüzde 103 artmış. Aynı dönemde toplam kredi kartı harcamaları yüzde 79 artış göstermiş.

2025 yılı mayıs ayında 192 bin kişi ilk defa kredi kartı ile, 118 bin kişi ilk kez tüketici kredisi buluşmuş. 2024 yılı sonunda toplam 1 trilyon 848 milyar 502 milyon kredi kartı borcu varken, temmuz 2025’te borç 2 trilyon 357 milyar liraya yükselmiş. 2024 yılı ocak-mayıs döneminde kredi kartlarına ödenen faiz 122 milyar 838 milyon lira iken, bu rakam 2025 yılı aynı döneminde 188 milyar 538 milyon liraya dayanmıştır. Vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan borçlarıyla birlikte ilk defa 5 trilyon 24 milyar lira oldu. Kerdi kartı borcunu ödeyemeyen sayısı mayıs ayında 755 bin 160 kişiyi bulmuş. Takipteki borç tutarı 96 milyar 468 milyon liraya yükselmiş.

Derin yoksulluk var. Çarşıda, pazarda, markette raf fiyatları durmuyor. Dar gelirliler, gelir-gider dengesi bozulduğu için de kredi kartlarıyla alışveriş yapıp, bir kredi kartı borcunu ödeyip diğer kredi kartı borcuyla da yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Borçla yaşam, ödeme sorunu oluştuğunda icraya dönüşüyor. İcraya dönüşünce yıllardır çalışarak kazandığı elde ettiği malı, mülkü elinden gidiyor. Sıkı para politikası devam ediyor. Enflasyon düşse dahi gıda fiyatları geriye gelmeyeceği için vatandaşın da geliri artmadığından sıkıntılar devam edecek. Ekonomik anlamda sıkıntıları devam eden yurttaşlar için tek çare kredi kartı. Kredi kartıyla yapılan masraflarda da artan faiz oranları önemli ölçüde hem ürünü pahalıya almasına hem de faiz ödemesine neden oluyor. Faize düşse dahi raftaki ürün fiyatı devam edeceği için kredi kartıyla alışveriş yapanların ödeme güçlükleri devam edecek. Uygulanan ekonomik politikanın yurttaşların hayrına olmadığı, özellikle sabit ve dar gelirlilerin büyük sıkıntı içinde bulunduğu bir gerçek."