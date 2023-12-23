Tendürek Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Van’ın Çaldıran ilçesi sınırlarındaki Tendürek Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Kaynak: İHA
Van’ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki Tendürek Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Çaldıran-Doğubayazıt Devlet Yolu’nun Tendürek mevkii yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır" denildi.
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