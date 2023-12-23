Tendürek Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Van’ın Çaldıran ilçesi sınırlarındaki Tendürek Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.



Van’ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki Tendürek Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Çaldıran-Doğubayazıt Devlet Yolu’nun Tendürek mevkii yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır" denildi.