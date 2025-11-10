Teneke Trampet'ten yeni çalışma: 'Biz Hızlandık Belki Ama'

Teneke Trampet’in yeni çalışması “Biz Hızlandık Belki Ama”, Kalan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Şarkı, modern hayatın bitmek bilmeyen hızına bir yanıt veriyor.

Grup, şarkı hakkında şu değerlendirmeyi yapıyor: "Bizim için bu şarkı bir nostalji değil; sürekli bir yerlere yetişme hâli, tükenen zihnimiz ve yitirdiğimiz dikkat hakkında bir düşünme daveti. “Biz Hızlandık Belki Ama”, çağdaş yaşamın zihinsel etkilerine dair kişisel başlayan ama toplumsala uzanması gereken bir hesaplaşma, aynı Hari’nin kitabı gibi. Zamanın ruhuna karşı, dinleyeni bir an durmaya, bakmaya ve hissetmeye çağırıyor."