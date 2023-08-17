Tenerife Adası’ndaki orman yangını büyüyor: "Yangın kontrolden çıktı"

İspanya’nın Tenerife Adası’ndaki orman yangını giderek yayılırken, şu ana kadar bin 800 hektarlık alan küle döndü. Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo, yangının kontrolden çıktığını ifade etti.

İspanya’nın Kanarya Adaları’na bağlı Tenerife Adası’nın kuzeydoğusundaki tabiat parkında salı günü başlayan orman yangını büyüyor.

Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo, Tenerife’nin başkenti Santa Cruz’da düzenlediği basın toplantısında yangının kontrolden çıktığını belirtti. Clavijo, “Amacımız yangının ilerlemesini durdurmak ve bölge halkının evlerini korumak” ifadelerini kullandı.

1800 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Yangında şu ana kadar bin 800 hektarlık alan küle döndü. İtfaiye ekipleri zorlu arazi koşullarında yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ederken, bölgeye 14 yangın söndürme uçağı, 1 deniz uçağı ile 250 itfaiye ve askeri personel gönderildi. Ayrıca bugün 2 uçağın daha gönderileceği duyuruldu.

Yangının 22 kilometreye kadar genişlemesi sonucu herhangi bir can kaybının yaşanmaması için turistlerin büyük ilgi gösterdiği Teide Yanardağı başta olmak üzere adadaki tüm dağlara giden yollar kapatıldı. Adanın kuzeydoğusunda çoğunlukla çiftçilerin ve turistlerin olduğu az nüfuslu bölgelerden yaklaşık 150 kişi tahliye edildi.

Öte yandan Kanarya Adaları’na bağlı La Palma Adası’nda geçtiğimiz ay çıkan yangınlarda 4 bin 500 hektar alan küle dönerken, 4 bin 255 kişi bölgeden tahliye edilmişti. Geçtiğimiz hafta Kanarya Adaları’nda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangını riski konusunda uyarılar yapılmıştı.