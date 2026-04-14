Tenerife - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2025/2026 sezonu playoff çeyrek finalinde nefesler tutuldu. Tenerife ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadele, serinin kaderini belirleyecek. İlk iki maçta tarafların birer galibiyet alması, üçüncü maçı adeta final niteliğine taşıdı.

TENERİFE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tenerife ile Galatasaray arasındaki Basketbol Şampiyonlar Ligi playoff çeyrek final karşılaşması 15 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Mücadele, İspanya’daki Pabellon Insular Santiago Martin salonunda gerçekleşecek.

TENERİFE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Basketbolseverler bu önemli mücadeleyi ücretsiz olarak takip edebilecek.

SERİDE SON DURUM: KAZANAN YARI FİNALE

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisinde şu ana kadar oynanan iki maçta taraflar birbirine üstünlük kurdu:

1. maç: Tenerife 84-83 kazandı

2. maç: Galatasaray 64-62 kazandı

Bu sonuçların ardından seri eşitliğe geldi. Üçüncü ve son maçta galip gelen takım, doğrudan yarı finale yükselme hakkı elde edecek.

Tenerife - Galatasaray maçı, Basketbol Şampiyonlar Ligi 2025/2026 sezonunun en kritik eşleşmelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Serinin eşit olması, bu karşılaşmayı tam anlamıyla bir final maçına dönüştürüyor. Kazanan takımın yarı finale yükseleceği bu mücadele, basketbolseverlere büyük bir heyecan vaat ediyor.