Tenis Federasyonu’ndan BAE’deki sporcularla ilgili açıklama

Türkiye Tenis Federasyonu, İran ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler sonrası turnuvalar için Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan milli sporcu ve hakemlere ilişkin açıklama yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, bölgede bulunan milli sporcular Ergi Kırkın, Mert Alkaya, Yankı Erel ile ekipleri ve hakem Toygar Alagöz ile hızlı şekilde iletişime geçildiği belirtildi.

SPORCULAR FUJUAİRAH'TA

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı nezdinde yürütülen temaslar kapsamında, Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Doha ve Abu Dabi büyükelçiliklerinin desteğiyle koordinasyon sağlandığı ifade edildi.

Sporcu ve hakemlerin, Dubai’ye yaklaşık bir saat mesafedeki Fujairah’ta bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Federasyon, ekiplerle dün akşamdan bu yana düzenli iletişim halinde olunduğunu ve en yakın fırsatta sporcuların ülkeye dönüşlerinin sağlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan sporcuların kulüpleri Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü ve Enka Spor Kulübü yetkilileriyle de sürece ilişkin bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.