Tenise büyük destek

Yunis ALAÇAM

İş Portföy ve Türkiye Tenis Federasyonu'yla iş birliği sözleşme imzaladı. Tenis sporunun gelişimi için pozitif etki yaratmak üzere İş Portföy TTF Tenise Destek Değişken Fon kuruldu.

Düzenlenen toplantıda İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan, yaptığı açıklamada “Sporla birlikte dayanışma, saygı, disiplin ve adalet gibi temel değerler öğrenilir ve yaşanır, aidiyet hissi artar. İşte biz de bireyin gelişimine, daha bilinçli, saygılı ve sağlıklı bir toplumun inşasına katkı sunan spor dallarından biri olan tenis alanında başarılı sporcuları desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. İş Portföy olarak bu fondan elde ettiğimiz komisyon gelirinin yarısını TTF’ye aktaracağız ve tenise daimî destek vereceğiz" dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ise “Spor ile finansı aynı potada eriten bu yenilikçi finansman modeli sayesinde, yatırımcılar sadece finansal getiri elde etmekle kalmayacak, aynı zamanda Türk tenisinin gelişimine de doğrudan katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.