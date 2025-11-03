Teniste Jannik Sinner yeniden 1 numara

Teniste Jannik Sinner, Paris Masters finalinde Kanadalı rakibi Felix Auger-Aliassime’i 6-4 ve 7-6’lık (7-4) setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 24 yaşındaki İtalyan raket, bu zaferle birlikte dünya 1 numarası unvanını Carlos Alcaraz’dan geri aldı.

ZİRVEYE DÖNÜŞ HİKAYESİ

Sezonun sonlarına yaklaşılırken adeta kusursuz bir form grafiği yakalayan Sinner, Paris’teki tüm maçlarını set vermeden tamamladı. Kapalı sert kortlarda üst üste 26. galibiyetine ulaşan İtalyan tenisçi, bu performansıyla yılın en dominant isimlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Bu sonuçla birlikte Sinner, kariyerinin 5. Masters 1000 zaferine imza atarken toplam şampiyonluk sayısını da 23’e yükseltti. Şampiyonluk sonrası basın toplantısında konuşan Sinner, “Bu turnuva benim için çok özel. Sezon boyunca çok çalıştık, gelişmeye odaklandık. Bugün bu emeğin karşılığını almak beni inanılmaz mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Finalin diğer cephesinde yer alan Felix Auger-Aliassime ise turnuvada gösterdiği istikrarlı performansa rağmen, Paris’ten istediğini alamadı. ATP Finalleri’ne katılmak için şampiyonluk yaşaması gereken Kanadalı raket, Sinner karşısında etkili bir servis grafiği ortaya koysa da kritik anlarda rakibinin agresif oyununa karşı direnemedi.

Yine de bu sonuç, Auger-Aliassime’i eleme sıralamasında Lorenzo Musetti’nin önüne taşıdı ve Metz’deki performansına bağlı olarak sezon sonu finallerine katılma umudunu sürdürmesini sağladı.

ALCARAZ’IN AVANTAJI DEVAM EDİYOR

Her ne kadar dünya sıralamasında 1 numarayı geçici olarak kaybetmiş olsa da, Carlos Alcaraz yıl sonu liderliği için hâlâ güçlü bir aday. İspanyol raket, sezonun son durağı olan Torino’daki ATP Finalleri öncesi puan sıralamasında 1050 puanlık avantajını koruyor.

Sinner, kariyerinin en başarılı sezonlarından birini geride bırakırken, gözünü şimdi kendi ülkesinde oynanacak olan ATP Finalleri’ne çevirdi. Geçtiğimiz yıl burada şampiyonluk yaşayan İtalyan, “Torino benim için her zaman özel olacak. Orada yeniden aynı başarıyı elde etmek istiyorum,” diyerek taraftarlarına şampiyonluk sözü verdi.

Paris zaferiyle hem özgüvenini hem de ivmesini yeniden kazanan Sinner, 2025 sezonuna dünya tenisinin zirvesinde girmeye hazırlanıyor.