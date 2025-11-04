Teniste kadın-erkek mücadelesi: Sabalenka-Kyrgios'a karşı

Dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, yılın son günlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenecek gösteri maçında karşı karşıya gelecek.

Belaruslu Sabalenka (27) ile dünya sıralamasında 652. basamakta yer alan 30 yaşındaki Kyrgios, 28 Aralık’ta Dubai’deki Coca-Cola Arena’da korta çıkacak.

DÖRT GRAND ŞAMPİYONLUĞU VAR

Dört Grand Slam şampiyonluğu bulunan Sabalenka, hem Wimbledon hem de ABD Açık’ın son kazananı konumunda. Kariyerinde en yüksek 13. sıraya kadar yükselen Kyrgios ise, 18 ay boyunca kortlardan uzak kalmasına neden olan ciddi bilek sakatlığının ardından bu yıl yalnızca beş maç oynayabildi. Avustralyalı raket, mart ayında Miami Açık’ta ikinci turda aldığı yenilginin ardından ATP Tur’unda maça çıkmadı.

“Nick’e ve yeteneğine büyük saygı duyuyorum ama yanılmasın, sahaya en iyi oyunumla çıkmaya hazırım” diyen Sabalenka, mücadeleye iddialı hazırlandığını söyledi.

ÜÇ MAÇ YAPILDI

Tarihte erkekler ve kadınlar arasında üç maç yapıldı. Bunların en ünlüsü, 1973’te Billie Jean King ile Bobby Riggs arasında oynanandı. ABD'li veteran Riggs, o yıl Avustralyalı Margaret Court’u mağlup etmiş, dört ay sonra King sahaya çıkarak rövanşı almıştı. 1992’de ise 40 yaşındaki Jimmy Connors, 35 yaşındaki Martina Navratilova’yı karma kuralların uygulandığı bir mücadelede yenmişti.

“Billie Jean King’e ve kadın tenisinde yaptıklarına sonsuz saygı duyuyorum” diyen Sabalenka, “Kadın tenisini temsil etmek ve bu efsanevi mücadelenin modern bir versiyonunda yer almak benim için büyük bir gurur” ifadelerini kullandı.

2022 Wimbledon finalisti Kyrgios ise, aynı menajerle çalıştığı Sabalenka’ya karşı oynamaktan heyecan duyduğunu söyledi:

“Dünya 1 numarası seni maça davet ediyorsa, buna kayıtsız kalamazsın. Aryna’ya büyük saygım var; o tam bir güç merkezi ve gerçek bir şampiyon. Ama ben hiçbir meydan okumadan kaçmadım, buraya sadece oynamaya değil, eğlendirmeye geldim. Benim yaşamım bu”