Teniste Novak Djokovic olimpiyat şampiyonu oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tek erkeklerde altın madalyanın sahibi Novak Djokovic oldu. Wimbledon finalinde kaybettiği rakibi Carlos Alcaraz'ı 7-6'lık iki set sonucunda mağlup eden Sırp raket, kariyerinin tek eksik parçası olan olimpiyat şampiyonluğunu da elde etti.

Erkeklerde tarihin en çok grand slam şampiyonluğu yaşayan tenisçisi Novak Djokovic, kariyerinin tek eksik parçasını tamamladı.

Dün oynanan maçta İspanyol rakibi Carlos Alcaraz'ı 7-6'lık iki set sonucu mağlup eden Djokovic, kariyerinde ilk kez olimpiyat şampiyonu oldu.

Philippe-Chatrier Kortu'nda 2 saat 50 dakika süren mücadelede iki sette de servis kırma yaşanmadan tie-break'e gidildi.

Djokovic ilk tie-break'i 7-3, ikinciyi ise 7-2 kazanarak 21 yaşındaki rakibini mağlup etmeyi başardı.

Djokovic böylece olimpiyatta erkekler tenisinde set kaybetmeden şampiyonluğa ulaşan ilk tenisçi oldu.

Djokovic böylece bütün grand slam şampiyonluklarının yanına olimpiyat şampiyonluğu ekleyen tenisçiler arasına da girdi.

Şu ana kadar bu başarıyı erkeklerde Andre Agassi ile Rafael Nadal, kadınlarda ise Steffi Graff ve Serene Wiliiams kazanmıştı.

Erkeklerde tarihin en çok grand slam kazanan ismi olan Djokovic'in 24 şampiyonluğu bulunuyor.