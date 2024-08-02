Teniste sona yaklaşıldı
Spor Servisi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tek erkeklerde Novak Djokovic, Tommy Paul, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime çeyrek finale yükseldi.
Tek kadınlarda yarı finalde ise Iga Swiatek, Qinwen Zheng, Anna Karolina Schmiedlova ve Donna Vekic yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Karışıkta ise Katerina Siniakova-Tomas Machac, Gabriela Dabrowski-Felix Auger-Aliassime, Demi Schuurs-Wesley Koolhof, Xinyu Wang-Zhizhen Zhang yarı finale yükseldi.