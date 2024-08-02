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Teniste sona yaklaşıldı

Spor
  • 02.08.2024 04:00
  • Giriş: 02.08.2024 04:00
  • Güncelleme: 02.08.2024 04:25
Teniste sona yaklaşıldı
Fotoğraf: AA

Spor Servisi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tek erkeklerde Novak Djokovic, Tommy Paul, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime çeyrek finale yükseldi.

Tek kadınlarda yarı finalde ise Iga Swiatek, Qinwen Zheng, Anna Karolina Schmiedlova ve Donna Vekic yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Karışıkta ise Katerina Siniakova-Tomas Machac, Gabriela Dabrowski-Felix Auger-Aliassime, Demi Schuurs-Wesley Koolhof,  Xinyu Wang-Zhizhen Zhang yarı finale yükseldi.

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