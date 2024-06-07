Tenor Bocelli İstanbul’da

Kültür Sanat Servisi

8 Haziran'da İstanbul’a gelecek olan Andrea Bocelli, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İstanbul Opera Korosu eşliğinde BJK Tüpraş Stadyumu’nda on binlerce kişiye seslenecek.

Bocelli, en ünlü İtalyan ve uluslararası operalardan klasik aryaların yanı sıra uluslararası büyük bir başarıya ulaşan albümlerinden de sürprizleriyle uzun yıllar unutulmayacak bir konser gecesi yaşatacak. Kariyeri boyunca 6 kez Grammy Ödülü’ne, 6 kez de Latin Grammy Ödülü’ne aday gösterilen Bocelli’nin Hollywood Walk of Fame’de bir yıldızı da bulunuyor.