Tenor Mario Frangoulis sahne alacak

Düzgün KARABULUT

Tenor Mario Frangoulis 35’inci yılına özel ‘So In Love’ Türkiye turnesiyle dinleyicilerle buluşuyor. Şef Stathis Soulis yönetimindeki orkestrasıyla sahne alacak olan tenora repertuvarındaki eserlerde soprano Burcu Hancı eşlik edecek.

Sesi ve performansıyla müzikseverlerin kalbini fetheden Frangoulis, 23 Eylül’de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde, 25 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 27 Eylül’de ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde vereceği konserlerde klasik müzikten modern eserlere uzanan unutulmaz bir repertuvar sunacak.

Andrea Bocelli, Sarah Brightman, Placido Domingo, Lara Fabian ve Luciano Pavarotti gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan Frangoulis, dünyanın dört bir yanında en prestijli orkestralarla konserler verdi. Sanatçı Türkiye’de düzenlenecek üç konserde dinleyicilerle buluşacak.