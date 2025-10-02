Tenzih etmek ne demek? Anlamı, kökeni ve kullanımı

Türkçede dini, ahlaki ve edebi bağlamlarda sıkça karşılaşılan kelimelerden biri de tenzih etmek ifadesidir. Peki tenzih etmek ne demek, kökeni nedir ve günlük dilde nasıl kullanılır? İşte TDK verileri ışığında detaylı bir inceleme.

TENZİH ETMEK NE DEMEK?

Tenzih etmek, TDK’ya göre kusurlu ve kabahatli olmadığını bildirmek, kötü vasıflardan soyutlandırmak, dışında tutmak anlamına gelir. Bir kişiyi veya bir varlığı kusurlardan arınmış göstermek ya da ayıplardan uzak tutmak için kullanılır. Bu bağlamda, hem dini hem de mecazi bir içerik taşır.

TENZİH KELİMESİNİN ANLAMI

TDK’da tenzih kelimesi iki ayrı başlıkta tanımlanır:

Kusur ve günahlardan temiz olduğunu söyleme (eskimiş anlamıyla).

Allah’ın bütün kusurlardan ve eksikliklerden uzak bulunduğuna inanma ve bunu dille ifade etme (din bilimi terimi olarak).

Dolayısıyla, tenzih kelimesinin TDK anlamı hem insana yönelik bir temize çıkarma, hem de dini bağlamda yüce varlığın eksikliklerden uzak olduğunu belirtme şeklinde iki temel çerçevede ele alınır.

TENZİH ETMEK DİNİ ANLAMDA NE DEMEK?

En çok aranan sorulardan biri olan “tenzih etmek dini anlamda ne demek” sorusunun cevabı, Allah’ın eksikliklerden uzak olduğunu dile getirmektir. Din biliminde, Allah’ı tenzih etmek, O’nu bütün kusur, noksan ve acizlikten ayrı tutmak demektir. Bu kullanım, özellikle dualarda ve dini metinlerde sıkça karşımıza çıkar.

TENZİH KELİMESİNİN KÖKENİ

Tenzih kelimesi kökeni Arapçadır. “Nezzaha” fiilinden türemiştir ve “arındırmak, uzak tutmak, temizlemek” anlamını taşır. Türkçeye Osmanlı döneminde giren bu kelime, hem edebi metinlerde hem de dini literatürde yer edinmiştir.

GÜNLÜK HAYATTA TENZİH ETMEK NASIL KULLANILIR?

Tenzih etmek günlük kullanımda ne anlama gelir? Günümüzde bu ifade, genellikle “suçsuz olduğunu belirtmek” veya “kötü bir özelliği olmadığını vurgulamak” için mecazi bir biçimde kullanılır. Örneğin:

“Onu bu olaydan tenzih ederim.” → (O kişi bu olayla ilgili değildir, kusurlu değildir.)

“Allah’ı her türlü eksiklikten tenzih ederiz.” → (Dini anlamda kullanımı).? → Bir kişiyi ya da durumu kusurlardan, suçlardan uzak göstermek için kullanılır.

Özetle, tenzih etmek, hem dini hem de mecazi anlamda kullanılan köklü bir ifadedir. TDK’ya göre tenzih kelimesinin anlamı, kusurlardan temiz olduğunu söylemek ve Allah’ı eksikliklerden uzak tutmaktır. Kökeni Arapça olan bu kelime, günümüzde hem ibadetlerde hem de günlük dilde “suçsuz olduğunu belirtmek” amacıyla kullanılmaya devam etmektedir.