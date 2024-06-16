Teoloji tartışmasında şeriat eleştiren Diamond Tema hakkında soruşturma

YouTuber Diamond Tema hakkında, Muhammed Peygamber'le ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle "halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Diamond Tema, " Suç işlemedik, kaynaklarıyla konuştuk. Ne hukûken ne de ahlâken ortada bir sorun yok. İfademizi verir duruşmaya çıkarız olur biter" dedi.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, YouTuber Diamond Tema hakkında, Muhammed Peygamber'le ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle "halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"Yer6" adlı YouTube kanalında şeriat yanlısı sosyal medya ünlüsü Asrın Tok ile şeriat karşıtı Diamond Tema arasında yapılan tartışma, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada tartışmayı kuşkuya yer bırakmayacak şekilde Youtuber Diamond Tema'nın üstünlükle tamamladığı belirtilirken sosyal medya ünlüsü Asrın Tok'a ise tartışmadaki başarısızlığı gerekçesiyle şeriat savunanlardan dahi tepki geldi. Öte yandan sosyal medyada şeriat savunan hesaplar Diamond Tema'yı hedef alan paylaşımlar yaptı.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Değirmenci, programın yayından kaldırılması için başvuruda bulunduklarını belirtti.

Diamond Tema hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216/2 ve 216/3 maddeleri gereğince halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Yer6 adlı programda Peygamber Efendimize hakaret eden Diamond Tema isimli şahıs hakkında TCK 216/ 2. ve 3. fıkralarda düzenlenen halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Program hakkında erişim engeli de talep edildi. pic.twitter.com/JEZhEWvsfb — Aslan Değirmenci (@aslandegirmenci) June 16, 2024

DİAMOND TEMA'DAN AÇIKLAMA

Diamond Tema bu gelişmelerin ardından X hesabından yeni bir açıklama yaptı:

"İyiyim arkadaşlar sorun yok. Suç işlemedik, kaynaklarıyla konuştuk. Ne hukûken ne de ahlâken ortada bir sorun yok. İfademizi verir duruşmaya çıkarız olur biter."