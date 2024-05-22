Teoman, Cumartesi Anneleri için "Benim Annem Cumartesi"yi yorumladı

Ünlü şarkıcı Teoman, Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı'ndaki nöbetinin 1000'inci haftası nedeniyle Bandista’nın “Benim Annem Cumartesi” şarkısını yeniden seslendirdi.

27 Mayıs 1995 Cumartesi gününden beri Galatasaray Meydanı'nda kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için bir araya gelen Cumartesi Anneleri'nin direnişi 1000. haftasına giriyor.

1000 haftadır yasaklara, gözaltılara direnen kayıp yakınlarına Sanatçı Teoman da destek verdi.

"BENİM ANNEM CUMARTESİ"

Teoman 1000. dolayısıyla, Bandista grubunun Cumartesi Anneleri için yazdığı "Benim Annem Cumartesi" şarkısını yeniden seslendirdi.

Cumartesi Anneleri, Teoman'ın yorumunu sosyal medya hesaplarından "Sanatçı Teoman, söz ve müziği Bandista'ya ait olan 'Benim Annem Cumartesi' eserini Cumartesi Anneleri için yorumladı. #CumartesiAnneleri1000Hafta" notuyla yayımladı.