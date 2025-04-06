Teoman'dan Mahir Polat paylaşımı

Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nde tutuklu durumda bulunan ve hayati tehlikesi bulunan Mahir Polat'ın serbest bırakılması için sosyal medyadaki kampanya sürüyor.

Siyasetçilerin yanı sıra çok sayıda sanatçı da Polat’ın serbest bırakılmasını talebini sosyal medya üzerinden yineliyor.

Şarkıcı Teoman da sosyal medya hesaplarından "Mahir Polat Serbest Bırakılsın" etiketi ile paylaşım yaparak "Mahir Polat'ı öldürmeyin" ifadesinin yer aldığı görsel kullandı.

POLAT’IN SAĞLIK DURUMU

İBB'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tahliye bekliyor.

Bugün (6 Nisan Pazar) açıklama yapan Polat’ın avukatı Erkam Erdem, tutuklu bulunan Mahir Polat'ın tansiyon ölçümlerini paylaşarak hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.

Önceki günlerde birçok kez hastaneye sevk edilen Polat'ın hipertansiyon nedeniyle kalp krizi ve beyin kanaması geçirme riski olduğu biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun cezaevinde kalmasına elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkan Polat'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesini kararlaştırdı.

Polat'ın ilerleyen günlerde Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi bekleniyor.