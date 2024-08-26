Teoman kimdir? Teoman nereli? Teoman'ın kariyeri ve eserleri

Müzik dünyasında Teoman olarak ün kazanan Teoman'ın tam ismi Fazlı Teoman Yakupoğlu'dur. Teoman, 1990'ların sonunda müzik dünyasında birçok eserle listelerin başında yer almıştır.

TEOMAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Müzisyen Teoman 20 Kasım 1967 İstanbul doğumludur. Babası Hasan Basri Yakupoğlu, annesi Şaziment Yakupoğlu'dur. Teoman'ın ailesi Giresun Alucra'lıdır.

TEOMAN'IN EĞİTİM HAYATI

Lise eğitimini Ataköy Lisesi'nde tamamlayan Teoman, üniversiteye ilk önce İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde başlamıştır. Bir sonraki yıl Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümüne giren Teoman, ardından Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümüne kayıt olmuştur. Öğrenimi esnasında ABD ve İngiltere'de kalan Teoman, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur.

TEOMAN'IN İLK ALBÜMÜ

Müziğe olan ilgisi genç yaşlarda başlayan Teoman, ilk albümünü 1997 yılında çıkarmıştır. Teoman'ın ilk müzik albümünün adı, kendi adı olan 'Teoman'dır. Teoman, 1997 yılında yılın en iyi albümü seçilmiştir.

TEOMAN'IN HİT OLAN ŞARKILARI

1997-2001 yılları, Teoman'ın müzik listelerinde 1 numaradan inmediği günlerdir. 'Gemiler', 'Paramparça', 'Renkli Rüyalar Oteli', 'Gönülçelen', Teoman'ın en dikkat çeken parçalarıdır. 2003 yılında çıkardığı 'Kupa Kızı ve Sinek Valesi' şarkısı da Teoman'ın en çok dinlenen şarkılarının başlıcaları arasındadır.

ERDAL EREN VE '17'

Teoman'ın en dikkat çekici eserleri arasında '17' şarkısı önemli bir yer tutar. Teoman bu şarkıyı, 12 Eylül 1980 cuntacılarının yaşını küçülterek idam ettikleri Erdal Eren için yazmıştır. Şarkı milyonlarca kez dinlenmiştir. Ayrıca Teoman 1000. hafta nöbeti olan Mayıs 2024'te Cumartesi Anneleri'ne "Benim Annem Cumartesi" adlı şarkıyı coverlayarak selam göndermiştir.

TEOMAN'IN ÖZEL HAYATI

Teoman 30 Aralık 2012 tarihinde Ayşe Kaya ile evlenmiş, 2013 yılında Zeyno Şazi Yakupoğlu isminde bir kızları dünyaya gelmiştir. Çift, 2015 yılının Mart ayında boşanmıştır.

TEOMAN'IN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI