Teoman, Özdemir Asaf'ın "İmiş" ve "Bahçede" şiirlerini seslendirdi

Türk edebiyatının usta şairlerinden Özdemir Asaf'ın 100. doğum yıl dönümüne özel albüm hazırlandı.

Sanatçı Teoman, Pasaj Müzik etiketiyle yayınlanan albümde, Asaf'ın "İmiş" ve "Bahçede" şiirlerini yorumladı. Teoman'ın yorumu ve Genco Arı'nın bestesiyle birleşen şiirler, modern bir yaklaşımla dinleyiciye sunuldu.

"Özdemir Asaf 100 Yaşında" albümü, Türk müziğinin önemli isimlerini bir araya getirerek, unutulmaz şairin mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Albüm için daha önce rock grubu TNK "Yoz Şarkı" eserini, Nilipek ise "Çırılçıplak" şiirini yorumlamıştı.