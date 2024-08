Teoman’dan ‘Beştepe’ açıklaması: “Davet gelse giderim ama bir yerin adamı olmam”

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Teoman, davet gelmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gidip gitmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Teoman, “Sana hiçbir davet geldi mi Beştepe'den?” sorusuna şu karşılığı verdi:

“Gelmedi ama gelse giderim. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı kim olursa olsun beni bir yere davet ederse, giderim. Ama ben hiçbir zaman siyasette hiçbir yerin adamı olmayacağım. Ben daha evvel cumartesi kahvaltılarına çağrıldım Kürt açılımı devam ederken. O tabii başka bir şeydi. Ben başörtüsü meselesinde de Kürt sorununda da fikirlerimi her zaman söylemiş biriyim zaten. O toplantıya da çağrıldığım için ve Kürt açılımını desteklediğim için gittim.”

“YEDİĞİM FIRÇADAN ETKİLENMEM”

Teoman, sözlerine şöyle devam etti:

“Bak sana başka bir şey söyleyeyim. Ahmet Kaya'ya o ödül gecesinde çatal bıçak fırlatıldığı zaman ben Radikal 2'ye bunun büyük bir ayıp olduğunu söylediğim için sonrasında basından ambargo yemiş bir kişiyim. Cumartesi Anneleri'nin şarkısını söylediğim için de bir sürü yerden fırça yemiş bir kişiyim zaten. Ama ben bunlardan etkilenmem. Ben doğru bildiğim, vicdanen doğru olduğunda emin olduğum yerlerde dururum. Her tarafta yer almıyorum. Her zaman yer almıyorum. Etkimin olduğunu bildiğim yerlerde fikrini söyleyen birisiyim. Ve bunu büyük bir siyasi kudretim olduğunu düşündüğüm için değil, beni seven 15- 16 yaşındaki çocuk "Ya bu bizim Teoman ne yapıyor?" diye sorduğunda bunları okur ve üzerine düşünürse diye söylüyorum. Bu bana yeter. Kaç kişinin bunu yapacağı da önemli değil.”

“GELECEĞİN TEK BAŞKAN ADAYI İMAMOĞLU”

Teoman, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ise “geleceğin tek başkan adayı” olduğunu dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:

“Geleceğin tek başkan adayı İmamoğlu. Bunun nedenleri de var. Geleneğe göreneğe saygılı ama aynı zamanda AKP'li değil, onun karşıtında bir yerde duruyor. Başka önemli bir neden daha var. Rakibi yok. Kim var siyaseten?

Ben gençlerin İmamoğlu tarafına kayacağını düşünüyorum. Bunu ben temenni olarak söylemiyorum. Bir sosyoloji mezunu olarak söylüyorum. Böyle olduğunu görüyorum. Bir de Özgür Özel'in gelişiyle CHP'nin yavaş yavaş toparlandığını, Kılıçdaroğlu zamanındaki atalet içindeki halinden uzaklaştığını, parti içindeki dişlilerin daha iç içe geçerek çalıştığını görüyorum. Tabii uzaktan böyle görüyorum. Bunları ispat edemem. Siyasetçi değilim, sürekli bütün kafamı oraya vermiş de değilim. Temenni de değil bunlar. Benim gördüğüm kadarıyla İmamoğlu, geleceğin şu anda gözüken tek başkan adayı. Özgür Özel de ona yakın açıklamalar yaptı zaten.”