TEPAV: Düşük enflasyon için politika faizi yüzde 45’e çıkarılmalı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan raporda, enflasyonda düşüş için gerekli olan politika faizinin yüzde 45 olduğu kaydedildi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) düşük enflasyon için politika faizinin hangi seviyede olması gerektiğine ilişkin bir rapor hazırladı.

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 66, 2024 yıl sonunda ise yüzde 39 olacağının öngörüldüğü raporda, düşük enflasyon için politika faizinin bu yıl yüzde 40'a, gelecek yıl da yüzde 45'e çıkarılması gerektiği vurgulandı.

Rapora göre, enflasyon bu yıl ve 2024’ün ilk aylarında beklentilerdeki bozulma, seçim sonrasındaki yüksek kur ve vergi artışı nedeniyle yüksek seyredecek.

Raporda politika faiz oranının bu yıl yüzde 40’a, önümüzdeki yıl da yüzde 45’e çıkarılmasının “enflasyondaki düşüş için gerekli” olacağına dikkat çekildi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 66

Raporda enflasyonun 2023 yıl sonunda yüzde 66’ya yükseldikten sonra sıkılaşan para politikasıyla 2024 yıl sonunda yüzde 39’a, 2025 yıl sonunda ise yüzde 26 civarına düşeceğini öngördü.

TEPAV Yapısal Politikalar Merkezi Direktörü Burcu Aydın tarafından hazırlanan Türkiye’nin Ekonomik Görünümü raporu bundan sonra yılda iki kez düzenli olarak yayımlanacak.

Kaynak: Reuters