TEPAV, gıda enflasyonu verilerini açıkladı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) verilerine göre, gıda enflasyonu aylık bazda artış gösterdi.

TEPAV, Şubat 2025 dönemi için gıda fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE), Şubat 2025’te bir önceki aya göre yüzde 3,70 artış gösterdi.

Ocak ve şubat aylarında ölçülen aylık gıda enflasyonu Mart 2024’ten bu yana en yüksek seviyelerde gerçekleşti.

FİYATI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN ÜRÜNLER

Şubat ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en çok düşen ürünler karnabahar, kıvırcık ve kırmızı lahana olurken; nar, kabak ve portakal fiyatlarında yüksek artışlar kaydedildi.

Taze meyve ve sebze kategorisi dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı balık, kağıtlı şeker ve yufkada gözlemlenirken; çay, hazır kahve ve ay çekirdeğinde de fiyat düşüşleri tespit edildi.

NASIL HESAPLANDI?

1-28 Şubat 2025 dönemi için 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla diğer kuruluşlar tarafından hesaplanan gıda enflasyonunda; TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 5,39, İTO Ücretliler Geçinme Endeksi (ÜGE) ile yüzde 2,55 oldu. Yıllık gıda enflasyonu ise TEGE ile yüzde 30,8, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 43,5, İTO ÜGE ile yüzde 42,4 olarak hesaplandı.