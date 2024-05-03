TEPAV’dan bütçe açığı uyarısı

Ekonomi Servisi

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tedbir alınmaması durumunda 2024 yılı bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 6,4’ten yüzde 8,3’e çıkabileceği uyarısında bulundu. Açığın kapatılması için alternatif tedbir alınması veya borçlanmanın artırılması gerektiğine dikkat çekildi.

TEPAV Bütçe İzleme Bülteni’nin ikinci sayısında ek tedbir alınmaması durumunda yıl sonunda bütçe açığının 783,8 milyar TL'nin üzerinde olabileceği belirtildi. Bütçe dengesinin korunması için acil önlemler alınması gerektiği vurgulanan bültende, ödeneklerin büyük çoğunluğunun zorunlu harcamalara ayrıldığı ve esnek harcamaların payının sınırlı olduğu kaydedildi. Bu durumun, yapısal tedbirler alınmadığı sürece bütçe tedbirlerinin etkisinin sınırlandıracağı ifade edildi.

Merkez Bankası’nın 2023’te rekor seviyede zarar ettiği belirtilen bültende bu durumun bütçe gelirlerine olumsuz yansıyacağı kaydedildi. Bültende, 2024 yılında bütçe açığının 2,652 milyar TL olarak öngörüldüğü hatırlatılarak, bütçe açığının kapatılması için alternatif tedbirlerin alınması veya borçlanmanın artırılması gerektiğine dikkat çekildi.