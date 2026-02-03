TEPAV’ın gıda enflasyonu ocakta fırladı

Emek Servisi

TÜİK tarafından bugün açıklanacak aylık gıda enflasyonu verileri öncesinde, göstergeler artışı işaret etmeye devam ediyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) verilerine göre, Ocak 2026’da aylık gıda enflasyonu yüzde 5,17 ile son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

TEPAV, Ocak 2026 dönemine ilişkin TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verileri, Ocak ayı itibarıyla diğer kurumların açıkladığı aylık gıda enflasyonu oranlarının üstünde seyretti. Ocak ayında taze meyve ve sebze grubunda fiyatı en hızlı düşen ürünler portakal, havuç ve kuru soğan olurken kabak, taze fasulye ve patlıcan fiyatlarında artış kaydedildi. Taze meyve ve sebze dışındaki ürün gruplarında ise dondurma, tavuk eti ve kabartma maddeleri fiyat artışlarıyla öne çıktı. Buna karşılık mayonez, lokum ve hazır kahve fiyatlarında düşüş gözlendi. Ocak 2026 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu TEGE’ye göre yüzde 30,5 olarak hesaplandı. Aynı dönemde yıllık gıda enflasyonu Türk-İş mutfak enflasyonuna göre yüzde 41,1, İTO İTÜFE’ye göre ise yüzde 36,8 seviyesinde gerçekleşti.Kuzey Kıbrıs’ta da ocak ayında gıda enflasyonu aylık yüzde 6,19 artış kaydetti.

ZAM LİDERİ UÇAK BİLETİ

Öte yandan İTO, ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklarken; uçak bileti fiyatları yüzde 66,63 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) da ocak ayında fiyatı en çok artan ürün ve hizmetleri açıkladı. Buna göre, 2026 Ocak ayında ulaştırma harcamaları grubunda yer alan uçak bileti fiyatları yüzde 66,63 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan kadın elbise fiyatları yüzde 19,52 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.