Tepebaşı Belediyesi'nin beslenme desteğinden bu dönem 8 bin 434 öğrenci faydalandı

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi’nin ilköğretim kurumundaki öğrenciler için hayata geçirdiği beslenme desteğinden bu dönem 20 okulda 8 bin 434 çocuk faydalandı.

Tepebaşı Belediyesi, ağırlaşan ekonomik şartlarda vatandaşlar için destek niteliğinde çalışmalar yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda ilköğretim kurumundaki öğrenciler için hayata geçirilen beslenme desteği de devam ediyor. Uygulama ile belediye ekipleri tarafından Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde hazırlanan öğünler, yine belediye çalışanları tarafından öğrencilere beslenme olarak ikram ediliyor.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, desteğe ilişkin şunları kaydetti:

"Tepebaşı Belediyesi olarak her yaştan kesime desteğimizi sürdürüyoruz. Özellikle çocuklarımız için hayata geçirdiğimiz beslenme desteği programı büyük ilgi görüyor. Biliyoruz, bazı çocukların beslenmesi ne yazık ki yetersiz. Aileler beslenme çantalarını doldurmak için bazen zorlanabiliyor. Çocukları için en iyilerini istiyorlar, biz de öyle. Küçük bir destek bile büyük önem taşıyor. Bu dönem 20 okulda tam 8 bin 434 çocuğumuza beslenme desteği sağladık. Vatandaşa dokunan, hayatı kolaylaştıran hizmetlerimize devam edeceğiz."

Okul girişinde açılan stantlar ile öğünler çocuklara ulaştırılırken, uygulama velilerden de takdir topluyor. Veliler, beslenme desteği dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, beslenme desteğinin Tepebaşı bölgesinde her gün farklı bir okulda öğrencilere ulaştırılarak tüm bölgeye hizmet verileceğini kaydetti.