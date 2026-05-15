Tepebaşı Belediyesi operasyonu: Gözaltına alınan 23 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 33’ü belediye görevlisi, 27’si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Eskişehir merkezli Ankara ve Adana'da düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar sabaha karşı sağlık kontrolünden geçirildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne getirilen 23 kişi, işlemlerinin ardından yeniden Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü. İfade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Haklarında atılı suçlardan soruşturma başlatılan 33 belediye görevlisi ile 27'si şirket yetkilileri ve diğer şüpheliler olmak üzere toplam 60 şüphelinin yürütülen soruşturma kapsamında 14 Mayıs tarihinde eş zamanlı olarak yakalanmaları, gözaltına alınmaları, suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla ikamet ve iş yerlerinde arama ve el koyma talimatları verilmiş, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince arama, yakalama, gözaltına alma, el koyma çalışmaları devam etmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Öte yandan polis ekiplerinin Tepebaşı Belediyesi binasındaki arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcısı S.Y. ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın özel kalem müdürü Ö.E’nin de bulunduğu öğrenildi.