Tepebaşı ve Üsküdar kardeş şehir oldu

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı ziyaret etti. Ziyarette iki kentin ortak değerleri, yerel yönetim anlayışları ve geleceğe dönük iş birlikleri üzerine konuşuldu.

Tepebaşı Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi arasında imzalanan kardeş şehir protokolüyle kültür-sanat, gençlik, kadın politikaları, çevre ve sosyal dayanışma başta olmak üzere pek çok alanda ortak çalışmalar yapılması hedefleniyor. İki belediye arasındaki bu iş birliğinin, yalnızca kurumsal düzeyde değil, kentlerin sosyal ve kültürel yaşamına da doğrudan katkı sunması amaçlanıyor.

Ataç, kardeş şehir protokolünün iki kentin ortak değerlerini ve benzer yerel yönetim anlayışlarını bir araya getirdiğini belirtti. Dedetaş’ın Eskişehirli olmasının, imzalanan protokole ayrı bir anlam kattığını belirten Ataç, bu iş birliğinin aynı zamanda güçlü bir gönül bağını temsil ettiğini vurguladı.

Tepebaşı Belediyesi’nin 26 yurt içi ve 9 yurt dışı olmak üzere toplam 35 kardeş şehirle aktif ilişkiler yürüttüğünü hatırlatan Ataç, kardeşliğin yalnızca imzalarla sınırlı olmadığını, birlikte üretmeyi ve birlikte öğrenmeyi esas alan bir anlayışa dayandığını dile getirdi. Üsküdar’ın tarihsel birikimi, kültürel zenginliği ve toplumsal çeşitliliğiyle Türkiye’nin en güçlü kent kimliklerinden birine sahip olduğunu aktaran Ataç, imzalanan protokolün her iki kent için de kalıcı ve üretken sonuçlar doğuracağına inandığını kaydetti.

Dedetaş ise Tepebaşı Belediyesi ile imzalanan kardeş şehir protokolünün her iki ilçe için de hayırlı olmasını diledi. Dedetaş, bu protokol sayesinde Tepebaşı Belediyesi ile iş birliğinin geliştirileceğini ve iki ilçe arasındaki dayanışmanın daha da güçleneceğini belirtti.

İmza töreni, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.