Tepecik Dostlar İlkokulu yönetmeliğe rağmen kapatılmak isteniyor

Etki Can BOLATCAN

Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Tepecik Dostlar İlkokulu, öğrenci sayısının yetersiz olması nedeniyle kapatılmak isteniyor. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre bir ilkokulun kapatılabilmesi için öğrenci sayısının 10’un altına düşmesi gerektiğini hatırlatan veliler, Tepecik Dostlar İlkokulu’nda ise 41 kayıtlı öğrenci bulunduğunu açıklayarak kararın geri çekilmesini talep etti.

Veliler, okulun kapanması halinde çocukların mevcut okul ortamlarından ve öğretmenlerinden zorunlu olarak koparılacağını, bunun eğitim sürecinde telafisi güç sonuçlar doğuracağını belirtti.

“OKULA DUYULAN İHTİYAÇ ZAMANLA ARTIYOR”

Okulun bulunduğu bölgenin bir süredir kentsel dönüşüm alanı olarak değerlendirildiği, bu nedenle geçmiş yıllarda öğrenci sayısında düşüş yaşandığı hatırlatılırken son dönemde bölgede yeni yerleşim alanlarının oluşmasıyla nüfusun yeniden artmaya başladığı, önümüzdeki yıllarda okula olan ihtiyacın daha da artacağı ifade edildi.

“ÖĞRENCİLER KIŞIN ORTASINDA MAĞDUR EDİLECEK”

Okulun öğrenci sayısının geçtiğimiz senelerde daha az olduğunu vurgulayan Veli Nesrin Tanman, “Okulumuz öğrenci sayısı yetersiz olduğu gerekçesiyle kapatılmak isteniyor. Çocuğum okula bu sene kaydoldu. Ancak geçen seni öğrenci sayısı daha da azdı. Madem bu gerekçeyle okul kapanacak, neden bu sene yeni kayıtlar aldınız? Çocuğum henüz 1’inci sınıf. Okuma – yazmayı yeni öğreniyor. Kışın ortasında başka bir okula göndermemizi istiyorlar. 4’üncü sınıf öğrencileri bir dönem sonra ortaokula başlayacak. Bu koşullarda öğrencileri mağdur ediyorlar. Çocuklarımızın bu mağduriyeti yaşamasına izin vermeyeceğiz, gerekirse okul bahçesinde eğitime devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

TASARRUF BAHANE EDİLDİ, OKUL YENİLENDİ

Tasarruf bahanesiyle kapatılmak istenen okulda yönetici odalarının henüz yeni yenilendiğini belirten okul aile birliği başkanı Menekşe Düzgün, “Sınıfların mevcudu az olduğu gerekçesiyle, tasarruf gerekçesiyle okulumuzu kapatmak istiyorlar. Ancak merdivenler, yönetici odaları daha yeni yenilendi. Neyin tasarrufu? Çocuklarımız mağdur olmasın diye İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gittik, en azından sene sonuna kadar eğitimin sürdürülebileceğini söylediler. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü bunun asla mümkün olamayacağını söyledi. Belki 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin sınıfları birleştirilirse eğitimin devam edebileceğini, alt sınıflar için bir şey yapılamayacağını öne sürdüler. Bunu kabul etmemize rağmen ilerleyen günlerde okul müdürünün girişimlerini reddederek, okulun her türlü kapanacağını söylediler. Dalga geçer gibi istedikleri zaman ‘tamam’, istedikleri zaman ‘hayır’ diyorlar. Öğrencilerimizin naklini aldırmazsak istedikleri yere nakledeceklerini söyleyerek bizi geri adım attırmaya çalışıyorlar. Biz öğrencilerimizin eğitim hakkına sahip çıkacağız, geri adım atmayacağız” dedi.