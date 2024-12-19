Tepki belediyelere yönlensin isteniyor

Kamuoyunda, “Katliam Yasası” olarak anılan ve sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan kanunun ardından 13 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Yönetmeliği de tartışma yarattı. Yönetmelik, belirsizlikler içermesi ve tüm yükü belediyelere bırakması itibarıyla muhalefetin tepkisini çekti. CHP, yönetmeliğe karşı etki analizi hazırladı.

CHP’nin çalışmasında, yönetmelik ile sokaklardaki hayvan popülasyonunun kontrol altına alınamayacağı durumlarda hayvanların öldürülmesi kararının doğrudan doğruya belediye meclislerine bırakıldığı belirtildi. Bu yolla, “Toplumsal tepkinin yerel idareye yönelmesinin” hedeflendiği bildirildi. Yönetmelik ile “Belediye ile vatandaşların karşı karşıya getirilmek istendiği” de vurgulandı.

Çalışmada, hayvan üretiminin engellenmesine yönelik sorumluluğun da belediyelere verildiği kayda geçirildi. Yönetmeliğin 7’nci maddesi ile barınağı olmayan yerel yönetimlerin topladıkları hayvanları en yakın barınağa bırakmasının öngörüldüğü belirtilerek, “Barınağın kapasitesinin uygun olup olmadığına bakılmaksızın kabul etme zorunluluğu getirilmiştir. Böylece belediye meclislerince ötenazi kararı aldırabilmenin önü açılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Hayvan bakımevinden köpek sahiplenmek isteyenlerden, “Yöneticiden temin edilen izin belgesi” talebinin de hayvan sahiplendirmeyi zorlaştırdığının altı çizilerek şunlar kaydedildi:

“Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlardan kat mülkiyeti kanunu kapsamında istenilen belgelerin edinilmesi meşakkatli bir süreç olduğundan barınak ya da petshop yerine vatandaşlar yasadışı merdiven altı üreticilerden alma eylemine girecekleri için sahiplendirme işlemi daha zorlaştırılmıştır. Bu da barınaklarda popülasyonun artmasına neden olacaktır. Ülkemizde yönetim planları matbudur ve çoğunda hayvan beslenmesi yasaktır. Bu durumda kimse belge getiremeyeceği için barınaklardan sahiplenme yapamayacaktır. Bu da kanunun sahiplendirmeyi özendirmediği gibi üstüne imkansız kıldığını göstermektedir.”

Mamak’taki belediye barınağından kamuoyuna yansıyan ve büyük tepki çeken görüntülerin ardından da harekete geçildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, barınağı ziyaret edeceğini belirterek, “Herkesin içini rahatlatacak bir çalışma yapacağız” dedi. Zeybek, “Hayvanseverlerin ve belediyelerin ortak hareket ederek” yasaya karşı bir çıkış yolu bulacağını dile getirdi.