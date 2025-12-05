Tepki büyüdü, lise dönüşümü durdu

İlayda SORKU

Bolu’da Canip Baysal, Gölyüzü ve Mehmet Emine Baysal Liseleri’nin meslek lisesine dönüştürülmesi planı, öğrencilerden, eğitimcilerden ve velilerden gelen yoğun tepki sonrası geri adım ile sonuçlandı. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, CHP İl Örgütü ve çeşitli demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada sürecin baştan beri yanlış yürütüldüğünü söylendi.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, liseleri ziyaret ettikten ve İl Milli Eğitim Müdürü ile yaptığı görüşmenin ardından sürecin sağlıklı işletilmediğini belirtti. Irmak, “Önce bakanlığa ve valiliğe bilgi verilerek bu 2 lisenin birleştirilebileceğine dair görüşler paylaşılmış. Buralardan da olumlu sonuç aldığını söyledi milli eğitim müdürü. Olması gerekenin öğretmen, öğrenci ve velilerle bir süreç işletildikten sonra gerçekten bir ihtiyaç varsa bunun gerçekleştirilebileceğini aktardık” dedi.

Irmak, müdürlüğün kararın kesinleşmediğini ilettiğini belirterek, “Kendisi de ‘bizim için bitmiş bir süreç yok. Kesinleşmiş bir karar yok’ dedi. Kendisinin sürecin yanlış işletildiğine dair özeleştirisi oldu” ifadelerini kullandı.

“SÖZ VERDİ”

Milli Eğitim Müdürü’nün, okulların yeniden ziyaret edilerek öğretmen ve öğrencilerin görüşlerinin alınacağı sözünü verdiğini söyleyen Irmak, “Bize, bundan sonra okulların ziyaret edilerek, öğretmen ve öğrencilerin görüşleri alınarak, eğer gerçekten sorunları çözecek ve buna bir ihtiyaç olduğu kanaatine varılırsa sürecin işletileceği sözünü verdi. Aksi taktirde biz tekrar buraya gelerek karşısında olacağımızı söyledik” dedi.

“BURADAYIZ, ÖZNESİYİZ”

Öte yandan kararın ardından BirGün’e açıklamalarda bulunan Veli-Der Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, “Öğrencilerimiz onlar adına verilmiş bir karara yönelik olarak bir itiraz yükseltti, biz de bu itiraza sahip çıktık. Akademik başarısızlık gerekçe gösterilen çocuklarımız okullarına, eğitim haklarına sahip çıkarak en güzel demokratik tepkiyi aslında göstermiş oldular. Şu zor zamanlarda bizim için kaderlerine sahip çıkmaları çok hayati ve kritikti. Dolayısıyla ben en çok öğrencilerimizi ve velilerimizi kutluyorum” dedi.

“Karar alıcılara da bir uyarıydı bu” diyen Kulalı Gezici, “Biz buradayız ve buranın öznesiyiz dedik. Bize sorulmadan böyle bir şeyin yapılmasının doğru olmadığını ifade ettik. Onlar da bunu değerlendirmeyi almışlar. Karar alıcılara da en azından bunu değerlendirdikleri için teşekkür ederiz. Hepimiz çok mutluyuz. En azından okul öğretmenleri, velileri ve öğrencilerimiz kendilerini özne ve kıymetli hissettiler. En çok ihtiyacımız olan şey buydu sanıyorum. O yüzden bu sürece emek veren bütün Bolu demokratik kamuoyuna teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.